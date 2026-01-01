Редакция сделала подборку мест для активного отдыха в новогодние выходные.

Турбаза «Евразия»

Адрес: улица Лагерная, 6 (напротив Областного кардиологического центра)

На чём добраться: автобусы №49, №7, №4, №16.

Телефоны: 8 747 129 61 93, 8 777 791 54 62

Регламент работы: с 9:00 до 18:00 без выходных

Что есть: лыжня, каток, горки.

Сколько стоит: вход на территорию базы 500 тенге с человека. Если вам нужна комната, то её аренда в дневное время будет стоить 1 500 тенге с человека (сюда уже входит 500 тенге за вход на турбазу). Аренда комнаты в сутки обойдётся в 3 000 тенге. Столовая работает по заявкам, поэтому лучше прихватить с собой что-нибудь перекусить. Аренда лыж и коньков стоит 700 тенге за час (детские — 500 тенге), ватрушки — 700 тенге. На территории базы функционирует платная парковка, за одну машину нужно будет заплатить 300 тенге. Прокат мангалов — 1 000 тенге за время пользования. На территории базы работает инструктор, который ознакомит вас с правилами безопасности во время пребывания. Аренда беседки в дневное время стоит 3000 тенге.

База отдыха «Светлячок»

Адрес: остановка «Белая казарма»

На чём добраться: автобусы №7, №4, №49

Телефон: 8 747 761 73 43.

Регламент работы: будни с 11:00 до 22:00, в выходные и праздничные до 00:00.

Что есть: горки, лыжня, каток.

Сколько стоит: турбаза предлагает катание на трёх экстремальных горках высотой 6 и 8, 11 метров. Стоимость проката тюбинга за 1,5 часа — 1000 тенге, двойного тюбинга — 2 000 тенге, прокат лыж час — 2 000 тенге, коньки — 1000 тенге, один маленький круг на снегоходе — 2 000 тенге, большой круг — 3000 тенге, на банане — 6000 тенге на шесть человек. Канатная дорожка, один спуск 4000 тенге. Также на территории есть парковка, въезд составляет 500 тенге. На территории базы есть кафе, где можно поесть, а ещё отапливаемые домики. Есть домики с сауной. При наличии собственных коньков, тюбингов и лыж можно оплатить 1500 тенге за вход и кататься целый день.

База отдыха «Дубрава»

Адрес: посёлок Мичурино, улица Придорожная 1А (недалеко от гипермаркета «Дина»)

На чём добраться: автобусы №19.

Телефон: 8 775 330 10 06

Регламент работы: с 11:00 до 00:00

Что есть: горки, снегоход.

Сколько стоит: вход и парковка на территории базы бесплатный для посетителей. Горожанам здесь могут предложить две горки разной высоты. Тюбинги можно взять на прокат, стоимость проката на один час составляет 1000 тенге. Если прихватить свой тюбинг, то вход на турбазу составит 1000 тенге и можно кататься неопределённое время. Можно пообедать в ресторане, в среднем стоимость чека на одного человека от восьми тысяч тенге. Со своей едой нельзя. Есть бар. Прогулка по набережной. Также можно попариться в бане, которая рассчитана на 10 человек, стоимость одного часа аренды – 8 тысяч тенге в час. Баня рассчитанная на 18 человек — 10000 тенге в час. На территории имеется посуточный отель, стоимость номера на двоих составляет 25000 тенге, на четверых 45000 тенге. С собой можете принести готовую еду.

Турбаза «Самал»

Адрес: улица Акжунис, 100.

На чём добраться: автобусы №3K.

Телефоны: 8 7112 25 25 40, 8 701 335 11 26

Регламент работы: с 9:00 до 18:00 без выходных

Что есть: лыжня, каток, горки.

Сколько стоит: вход на территорию базы — 500 тенге с человека. Если вам нужна комната, то её аренда в дневное время составить 1 500 тенге с человека (сюда уже входит 500 тенге за вход на турбазу). Там есть стол, стулья, кровать. С собой можно прихватить самовар, чайник и микроволновку. Также есть столовая, где аренда мангала стоит 1 000 тенге. Из активного отдыха — лыжня, каток и горка. Инвентарь можно арендовать здесь или привезти с собой. Аренда лыж 500 тенге школьникам, 700 тенге — взрослым, аренда коньков — 500 и 700 тенге, ватрушки — 700 тенге в час. Можно прийти со своими коньками, лыжами и тюбингами.

А также катки

Также для уральцев планируют залить каток на площади Первого президента, а пока там можно прокатиться на горке. Прокат тюбинга за один час на горке составляет 1000 тенге, катание на своём тюбинге составит также 1000 тенге. Дети до 4-х лет не допускаются для катания.

С 30 декабря открылся каток на стадионе «Жастар», где можно прийти со своими коньками оплатить вход 100 тенге за ребёнка и 200 тенге за взрослого и наслаждаться катанием. Можно также взять коньки в аренду, один час стоит для детей 500 тенге и 700 тенге для взрослых.

В Ледовом дворце уже начались массовые катания. Стоимость проката коньков для взрослого стоит 1000 тенге, для ребёнка 500 тенге. Со своими коньками для взрослого 600 тенге, для ребёнка 300 тенге. Однако прокат коньков выдаётся под залог удостоверения личности или свидетельства о рождении.

Телефон: 8 775 090 18 77.

К слову, также уже начали заливать в городе бесплатные катки.

Где они будут?