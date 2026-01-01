Президент Казахстана обратился к гражданам с новогодним поздравлением.

— Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю Вас с Новым годом!

Мы вступаем в год, венчающий первую четверть этого столетия. Знаменательно, что все жители нашей страны, от Алтая до Атырау, одновременно открывают новую страницу календаря. Наш народ всегда встречает этот праздник с воодушевлением. Оглядываясь назад, мы подводим итоги уходящего года, ставим новые цели и с большими надеждами смотрим в будущее. В этот по-настоящему семейный праздник в первую очередь хочу пожелать мира и процветания нашей стране, благополучия всем согражданам.

Нынешний год оказался насыщенным важными событиями. Начатые нами всесторонние реформы принесли свои первые плоды. Мы сделали решительные шаги по реализации нового экономического курса. Динамичное развитие получила обрабатывающая промышленность, запущены крупные промышленные предприятия, улучшился инвестиционный климат. Реконструированы тысячи километров автомобильных дорог, возведен самый протяженный в стране мост.

Рекордный урожай собран нашими аграриями. Благодаря акции "Таза Қазақстан" начал преображаться облик городов и сел. Впервые средняя продолжительность жизни граждан достигла 75 лет.

Многое сделано для обеспечения светлого будущего подрастающего поколения. Часть средств Национального фонда стала поступать на счета детей. Было открыто свыше сотни новых школ, построено множество социальных объектов.

Депутаты Парламента приняли законы, касающиеся насущных вопросов общества. Состоялся референдум, на котором мы приняли очень важное решение, касающееся будущего нашей страны. Большинство наших граждан поддержало строительство атомной электростанции.

Значительно укрепился авторитет Казахстана на мировой арене, в Астане прошли знаковые саммиты влиятельных международных организаций.

Тысячи спортсменов и иностранных гостей собрали Всемирные игры кочевников, организованные на самом высоком уровне. Состязания продемонстрировали миру уникальность и самобытность кочевой цивилизации. Благодаря победам казахстанских спортсменов наш бирюзовый флаг развевался на аренах Олимпийских и Паралимпийских игр. Немало медалей завоевали и наши школьники на международных интеллектуальных олимпиадах. Это далеко не все наши достижения, которыми мы можем по праву гордиться.

Как вы знаете, прошедшей весной ряд регионов охватили масштабные паводки, ставшие тяжелым испытанием для страны. Но, несмотря на трудности, наш народ продемонстрировал солидарность и непоколебимое единство. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. Государство никого не оставило без внимания, выполнив все свои обязательства. Сегодня сотни семей встречают Новый год в новых домах. Благодаря такой сплоченности мы преодолеваем все вызовы и уверенно смотрим в будущее. Мы продолжим системные реформы, претворим в жизнь все намеченные планы. Я как Президент приложу все усилия, чтобы предстоящий год стал еще более плодотворным.

Правительству предстоит проделать эффективную работу, обеспечить поступательный рост нашей экономики. Нужно открыть новые производства, улучшить условия для ведения бизнеса, продолжить строить дороги, решать проблемы коммунальной сферы. Необходимо расширить использование цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Усилить поддержку наших аграриев. Во всей этой работе главная цель – повышение благополучия граждан.

Государство будет уделять повышенное внимание развитию образования и здравоохранения, науки и культуры.

Мы будем продолжать строить новые школы и больницы, повышать статус педагогов, врачей, ученых и деятелей культуры. И, конечно, государство будет поддерживать молодежь.

В следующем году нас ожидает ряд знаковых дат. Мы достойно отметим 80-летие Великой Победы. На высоком уровне проведем тридцатилетние юбилеи Конституции и Ассамблеи народа Казахстана. Мы также должны ответственно подойти к празднованию 180-летнего юбилея великого Абая.

В знак признания заслуг людей труда предстоящий год мною объявлен Годом рабочих профессий. Особое внимание будет уделено продвижению в обществе таких ценностей, как патриотизм, трудолюбие и профессионализм. Прямо сейчас, несмотря на праздник, тысячи наших соотечественников находятся на рабочих местах, несут службу. Среди них пограничники, врачи, стражи порядка, спасатели, пожарные, производственники, представители других профессий, которые подают настоящий пример преданности своему делу. От имени всего народа выражаю вам искреннюю признательность. Наилучшие пожелания также хочу передать нашим согражданам, обучающимся или работающим за рубежом!

Уважаемые соотечественники!

В этот особенный момент желаю каждой семье любви и достатка! Пусть Новый год принесет каждому гражданину только хорошее! Пусть будет в здравии наше старшее поколение! Детям и молодежи желаю успехов в жизни и светлого будущего! Пусть процветает наша священная Родина!



Пусть этот семейный праздник наполнит ваши сердца теплом и радостью! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С Новым годом!