Люксовая недвижимость Карима Масимова в районе Нұра перейдет акимату Астаны для соцнужд.

Впервые этот особняк осужденного экс-председателя КНБ, бывшего премьер-министра выставили на продажу 25 февраля 2025 года. Однако тогда не удалось осуществить сделку. Торги на собственность должны были стартовать 13 мая, начиная с цены 1,68 млрд тенге, но теперь планы изменились.

28 апреля компания по управлению возвращенными активами сообщила, что поступил официальный запрос от акимата Астаны о передаче указанного объекта недвижимости для использования в целях удовлетворения социальных потребностей города. Объект сняли с онлайн-торгов. Какие именно планы у акимата на объект, пока неизвестно.

