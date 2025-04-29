Бакытжана Нарымбетова назначили заместителем акима Костанайской области.

29 апреля Бакытжан Нарымбетов был назначен заместителем акима Костанайской области. Об этом сообщили в пресс-службе акимата ЗКО. Кто займет его прежнюю должность, пока неизвестно. С января 2019 года Нарымбетов работал заместителем акима Уральска, а с марта 2021 года — заместителем акима Западно-Казахстанской области. Он курировал вопросы здравоохранения, энергетики, координации занятости и социальных программ, мобилизационной подготовки и гражданской обороны.

Нарымбетов родился в 1986 году в ЗКО. Окончил факультет философии и политологии КазНУ им. аль-Фараби, АГУ при Президенте.

В разные годы он занимал следующие должности:

главный инспектор и руководитель отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима Уральска,

руководитель отдела внутренней политики Уральска,

главный инспектор отдела организационно-инспекторской работы аппарата акима ЗКО,

руководитель отдела стратегического развития аппарата акима ЗКО,

руководитель управления внутренней политики ЗКО.

В 2018–2019 годах он был заместителем председателя Комитета по делам гражданского общества при Министерстве по делам религий и гражданского общества.



