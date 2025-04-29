Когда будут удачные и неудачные дни месяца для работы, поездок, решения финансовых и других вопросов, подскажет календарь лунных фаз в мае. В этом месяце ожидаются такие благоприятные и неблагоприятные даты:

благоприятные дни месяца — 7, 14, 28 мая;

благоприятные дни в целом — 2, 3, 8, 13, 15, 17, 18, 19 мая;

наиболее неблагоприятные дни месяца — 12, 23, 27 мая.

Все остальные даты считаются нейтральными. Успех или неудача в разных сферах жизни зависят не только от фазы Луны, но и ее положения относительно знаков зодиака.

