Радоница или Родительский день отмечают на девятый день после Пасхи. В этом году праздник выпал на 29 апреля. Это день общецерковного поминовения усопших. С раннего утра на городском кладбище Уральска открылись лавки по продаже искусственных и живых цветов.

Продавцы с цветами расположились не только на территории и у центрального входа на кладбище, но и на всех въездах.

Цены на искусственные цветы начинаются от 150 тенге, на искусственные букетики от 300 тенге. По желанию можно приобрести тропинки с искусственной зеленью, цены на них начинаются от 1000 тенге. Большие букеты, венки и корзинки можно купить за 3000 — 5000 тенге. Стоимость живых цветов начинается от 1000 тенге, продают гвоздики, розы.

На кладбище настоящее столпотворение людей, часто курсируют автобусы, полицейские регулируют движение. Сотни людей приехали почтить память усопших. Также по традиции на территории кладбища жарят и продают шашлыки, стоимость одной порции — 1500 тенге. Ещё торгуют напитками, водой и сладостями. Как и каждый год в этот день наблюдаются пробки.