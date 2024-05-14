С раннего утра на городском кладбище Уральска много людей, все они пришли почтить память усопших. Если в прошлом году от остановки «Медколлеждж» наблюдалась пробка до самого кладбища, то в этом году скопление автомобилей есть, но незначительное. Преодолеть этот путь можно буквально за десять минут.

У кладбища регулируют движение сотрудники полиции. Курсирует общественный транспорт. У центрального входа и на других поворотах с основной дороги к могилкам расположились продавцы с цветами. Стоимость одного искусственного цветочка начинается от 60 тенге и выше, цены на веточки цветов варьируются от 200 до 2500 тенге. Живые гвоздики стоят по 700 тенге за штуку. Цена на венки и корзиночки начинается от 2500 тенге.

Уже традиционно на кладбище торгуют шашлыком. Здесь же продают напитки, воду, и даже алкоголь.

Перед Родительским днём люди занимаются уборкой могил и прилегающей территории, вот только горы складированного мусора к празднику не вывезли. А мусорный контейнер на территории кладбища переполнен.

Радоница или Родительский день отмечают на девятый день после Пасхи. Это день общецерковного поминовения усопших.

