По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 11 мая в Актобе сотрудники патрульной полиции остановили КамАЗ с бетономешалкой.

- При проверке документов от водителя исходил запах алкоголя. В результате проведенной медицинской экспертизы установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в ходе проверки через специальные базы выяснилось, что в прошлом году судом указанный водитель был лишен права управления транспортным средством на два года за совершение дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим. Автомобиль припаркован на спецстоянку, водитель водворен в изолятор временного содержания. В рамках уголовного дела проводится досудебное расследование, - рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что всего за три дня проведения ОПМ "Правопорядок" в области было выявлено 13 нетрезвых водителей.