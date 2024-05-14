Гарвардская Бизнес Школа известна своим методом обучения не на книгах, а на основе реальных кейсов о компаниях и реальных управленческих решениях. Классический гарвардский кейс — это рассказ на 20-25 страницах об управленческой задаче, которая стоит перед компанией. По гарвардским кейсам преподают не только в Гарварде, но и в других ведущих университетах по всему миру.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

«Это уже второй гарвардский кейс про Kaspi.kz, что само по себе является уникальным достижением для любой компании. Первый кейс про Kaspi.kz был написан в 2019 году, по которому студенты обучаются уже 4 года. Новый кейс называется «Kaspi.kz: Построение доверия через инновации». Он посвящен уникальной корпоративной культуре в Kaspi.kz и нашей одержимости качеством сервисов, что помогает завоевать доверие наших любимых клиентов. Особенно приятно и важно для нас, что теперь еще больше студентов и профессоров по всему миру узнают о Казахстане и стремительном развитии инноваций в нашей стране».

Гарвардская Бизнес Школа располагается в Бостоне (США) и является одним из самых престижных учебных заведений мира. Михаил Ломтадзе получил степень магистра бизнес администрирования Гарвардской Бизнес Школы (Harvard Business School MBA) в 2002 году.

В 2019 году Михаил Ломтадзе вошел в состав Консультативного совета Гарвардской Бизнес Школы по региону Средней Азии, Турции, Ближнего Востока и Северной Африки. Основными задачами совета является помощь бизнес школе в создании образовательных программ, изучении регионального бизнеса и формировании глобальной стратегии.