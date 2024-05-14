В оперативном штабе Атырауской области сообщили, что эвакуация началась вчера, 12 мая. В первую очередь эвакуируют беременных женщин, детей и пожилых людей. Тяжелобольных вывозят согласно специальному плану, который разработало местное управление здравоохранения.

В поселке насчитывается 221 жилой дом с общим числом жителей в 1215 человек. Из них уже эвакуировано 129 человек, включая 102 ребенка. Ещё 138 человек, из которых 62 — дети, уехали к родственникам. Жилые дома не затоплены, но эвакуация продолжается.

Жителей села Талдыколь перевозят в город Атырау, где для них уже готовы места в эвакопунктах — в Высшем колледже APEC и гостинице "Dana".

Для эвакуации задействованы 6 автомобилей на 124 места, 4 автобуса, 2 газели, 30 сотрудников местных исполнительных органов и три полицейских автомобиля.



