Как сообщили в акимате ЗКО, пострадавшим от паводка оказывают комплексную поддержку, в том числе и единовременную социальную помощь в размере 100 МРП (369 200 тенге).

— На эти цели из местного бюджета, а также из резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты выделены средства. На сегодняшний день по области приняли 9 812 заявлений на выплату единовременной помощи, из них 6 679 семьям оказана помощь на сумму 2,4 миллиарда тенге. В Уральске выплаты получили 4 979 семьи на сумму 1,8 миллиарда тенге, — пояснили в акимате области.

Как отметили в ведомстве, в Уральске в штатном режиме работает комиссия по определению ущерба пострадавшим от паводка и выплате материальной помощи. Комиссия в рамках актов проверок осматривает подтопленные дачи. Все дачные строения проходят поэтапное техническое обследование.