По данным Polisia.kz, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Актюбинской области задержали двух местных жителей, которые вымогали у девушки деньги.
— Молодые люди шантажировали её тем, что распространят интимные фото и видео. Они вымогали у неё 300 тысяч тенге. Одного подозреваемого полицейские задержали при получении у потерпевшей указанной суммы денег, второго задержали в городе Хромтау. Задержанные признали свою вину, у них изъяли вещественные доказательства — деньги, мобильный телефон с компрометирующими материалами, — сообщается на сайте.
По факту вымогательства полицейские проводят досудебное расследование. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания.