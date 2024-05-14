На странице акима ЗКО в Instagram сообщается, что за выброс мусора в неположенных местах, организацию стихийных свалок, нарушение правил благоустройства для физлиц предусмотрен штраф в 20 МРП или 73 840 тенге. Представителям малого бизнеса за выброс мусора на улице грозит штраф в 30 МРП или 110 760 тенге, средний бизнес будут штрафовать на 40 МРП или 147 680 тенге. Штраф для предпринимателей крупного бизнеса составит 100 МРП или 369 200 тенге.

Если нарушение произойдет повторно, размер штрафа увеличится на 10 МРП для всех категорий. Так, физические лица будут оштрафованы на 30 МРП, малые предприниматели или некоммерческие организации заплатят 40 МРП. Средние предприятия будут оштрафованы на 50 МРП. Самый высокий штраф в размере 300 МРП, что составляет 1 107 600 тенге, предусмотрен для крупных предпринимателей.

— Родители и отделы образования должны повышать экологическое просвещение детей, особенно в летний период. Если вы стали свидетелем незаконной свалки либо оставлением кем-либо мусора в неположенном месте, необходимо зафиксировать нарушение и сообщить в 102, — сообщается на странице акимата области.

С начала года к административной ответственности по статье 505 КоАП РК привлекли 703 жителя Уральска. Статья предусматривает штраф не только за стихийные свалки, но и за уничтожение, повреждение зеленых насаждений.