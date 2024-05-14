— Также в Атырау нашли 300 свёртков (закладок) синтетических наркотиков, которые подготовили задержанные для сбыта. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания, — пояснили в ведомстве.

По данным департамента полиции Атырауской области, полицейские задержали двоих подозреваемых, которые пытались сбыть более килограмма синтетических наркотиков. Мужчины 21 и 25 лет приехали для этого из Тараза. При осмотре их жилья изъяли синтетические наркотики.По факту ведётся досудебное расследование за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта наркотических средств.