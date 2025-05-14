Произошло это 12 мая на пункте пропуска «Жайсан» в Актюбинской области.
При досмотре грузовой автомашины, которая ехала транзитом в Россию, среди перевозимого груза в виде 22 тонн Coca-Cola, на которую кстати, документы имеются, пограничники обнаружили 29 иностранных граждан, пытавшихся незаконно пресечь госграницу.
— Департамент Погранслужбы КНБ Актюбинской области по этому факту начал досудебное расследование по ст. 394 УК РК «Организация незаконной миграции», —сообщили в пресс-службе Погранслужбы КНБ РК.
Фарида ЗАРИП