Товар и людей пограничники обнаружили среди перевозимого груза в фуре.

Нелегалов в фуре с ящиками Coca-Cola пытались вывезти в Россию

Произошло это 12 мая на пункте пропуска «Жайсан» в Актюбинской области.

При досмотре грузовой автомашины, которая ехала транзитом в Россию, среди перевозимого груза в виде 22 тонн Coca-Cola, на которую кстати, документы имеются, пограничники обнаружили 29 иностранных граждан, пытавшихся незаконно пресечь госграницу.

— Департамент Погранслужбы КНБ Актюбинской области по этому факту начал досудебное расследование по ст. 394 УК РК «Организация незаконной миграции», —сообщили в пресс-службе Погранслужбы КНБ РК.

Фарида ЗАРИП