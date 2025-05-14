Участок продали с аукциона за 176 миллионов тенге, спустя четыре месяца его хотят выкупить за один миллиард.

На внеочередной сессии маслихата депутат Аскар Смагулов рассказал о спорной сделке с землёй в Астане. По его словам, в 2022 году участок забрали у частного владельца — якобы за то, что он не использовался. Через год его продали на аукционе за 176 миллионов тенге. А позже, спустя всего четыре месяца, власти хотят выкупить этот же участок обратно — но уже за 1,08 миллиарда тенге под уже существующий сквер.

Смагулов заявил, что обратится в генпрокуратуру — он считает, что кто-то мог воспользоваться закрытой информацией, а резкий рост цены вызывает вопросы. Депутат Владислав Сергеев напомнил, что жители просили сделать сквер ещё три года назад. Поэтому странно, что власти говорят о «внезапном» решении. В ответ первый замакима Нурлан Нуркенов сказал, что в момент продажи участка окончательного решения по скверу ещё не было.



