Интернет-мошенничество с каждым годом становится все более изощренным. Злоумышленники маскируются под продавцов, покупателей, банковских работников и даже близких людей, чтобы получить доступ к вашим деньгам или данным. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовали топ-5 уловок, которые используют мошенники онлайн.

Во-первых, обман может начаться с обычного объявления о продаже. Человек откликается, переводит деньги и остается ни с чем; Во-вторых, мошенники часто звонят, представляясь сотрудниками банка или полиции. Они говорят уверенно, создают ощущение срочности, убеждают в опасности и вынуждают действовать быстро; В-третьих, активно используются фальшивые инвестиции: обещают легкий заработок, предлагают вложить средства или передать доступ к банковскому приложению. Иногда злоумышленники используют фишинг – поддельные сайты и письма, которые внешне неотличимы от официальных. Человек переходит по ссылке, вводит данные, и доступ к счету оказывается в руках преступников; Также могут поступать сообщенияот «друзей» в мессенджерах – просят занять деньги, участвовать в розыгрыше или пройти опрос, после чего начинают списания со счета.

Чтобы защитить себя, в первую очередь стоит соблюдать цифровую гигиену. Никогда не передавайте коды из SMS, пароли и реквизиты карты. Перед вводом логина или пароля обязательно проверьте адрес сайта. Приложения стоит загружать только из официальных источников. И главное – не переводите деньги, если чувствуете давление или спешку.

Как себя защитить

Не сообщайте никому коды из SMS, PIN-коды, CVV с карты и другие данные;

Проверяйте адрес сайта перед вводом логина и пароля;

Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений;

Устанавливайте приложения только из официальных магазинов;

Никогда не переводите деньги под давлением – даже если звонящий представляется полицейским или работником банка;

Настройте SMS-оповещения по всем операциям и проверяйте кредитную историю.

Что делать, если вы стали жертвой

Если вы передали деньги или свои данные – немедленно обратитесь в банк и полицию. Чем быстрее вы отреагируете, тем выше шанс вернуть средства и остановить преступников.