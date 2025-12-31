Комиссия утвердила эскиз экипировки. Сейчас он проходит согласование в Международном олимпийском комитете.

В министерстве туризма и спорта Казахстана представили экипировку национальной сборной для участия в XXV Зимних Олимпийских играх. Соревнования пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Для разработки и контроля качества формы была создана рабочая комиссия. В неё вошли представители министерства, Национального олимпийского комитета, профильных организаций и известные казахстанские спортсмены. Комиссия утвердила эскиз экипировки. Сейчас он проходит согласование в Международном олимпийском комитете.

В комплект входит 22 предмета. Это парадная форма для церемоний открытия и закрытия Олимпиады, тёплая верхняя одежда для соревнований, а также тренировочная и повседневная одежда. Отмечается, что экипировка приобретена за счёт внебюджетных средств.