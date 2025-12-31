Из них 1 375 401 вызов приняли мобильные бригады при поликлиниках.

В министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, что за 11 месяцев 2025 года служба скорой медицинской помощи обслужила 7 467 926 вызовов. Из них 1 375 401 вызов приняли мобильные бригады при поликлиниках, остальные — бригады скорой помощи. Больше всего вызовов поступило из Алматы, Туркестанской области и Астаны.

Чаще всего казахстанцы вызывали скорую из-за:

заболеваний органов дыхания — 1 778 189 случаев (23,8%) ;

болезней сердца и сосудов — 1 434 483 (19,2%) ;

других заболеваний — 1 249 223 (16,7%) ;

травм, отравлений и несчастных случаев — 735 183 (9,8%) , в том числе 40 972 ДТП ;

неврологических заболеваний — 714 915 (9,6%).

Показатель успешной реанимации за это время вырос до 60,3%. Среднее время передачи экстренного вызова бригаде — 1,7 минуты, а время прибытия по первой категории срочности — 8,8 минуты.

Скорая помощь обслужила 685 503 вызова по травмам, включая 40 972 ДТП. В авариях пострадали 52 097 человек, из них 64,3% были доставлены в больницы. Доля погибших составила 2,4%. В среднем бригады прибывали на место ДТП за 8 минут.

По острому инфаркту миокарда зарегистрировано 27 378 вызовов. В 89,9% случаев, когда это было необходимо, пациентам провели тромболитическую терапию. По инсультам обслужено 52 207 вызовов. В нормативные сроки в инсультные центры были госпитализированы 97,9% пациентов в городах и 88,5% в сельской местности.

Ежедневно по стране работают 1 618 выездных бригад скорой помощи: 258 врачебных и 1 360 фельдшерских. Укомплектованность службы кадрами составляет 86,8%: врачами — 74,8%, средним медперсоналом — 88,1%.