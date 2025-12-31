Что запрещено при запуске фейерверков и салютов

Запрещается запускать салюты детям и подросткам до 16 лет без присмотра взрослых;

Запрещено направлять пиротехнические изделия в сторону людей, животных, жилых домов, окон и балконов;

Запрещается запускать фейерверки вблизи жилых зданий, деревьев, линий электропередач и других препятствий — площадка для запуска должна быть открытой, с расстоянием не менее 50 метров;

Запрещено наклоняться над пиротехническим изделием во время поджигания фитиля или после его воспламенения — это опасно для жизни и здоровья;

Запрещается запускать салюты при сильном ветре, а также пытаться повторно поджечь фитиль в случае осечки;

Запрещено находиться в зоне действия салюта, включая место вылета и падения пиротехнических элементов;