В связи с погодными условиями закрыли четыре участка трассы.

По информации «КазАвтоЖол», на 18:00 31 декабря 2025 года на ряде автодорог введены ограничения движения.

Западно-Казахстанская область:

ограничения действуют на трассе «Актобе – Уральск – граница РФ»

— с 189 по 492 км (от границы Атырауской области до Уральска);

— с 273 по 526 км (от посёлка Барбастау до границы Актюбинской области).

Актюбинская область:

— участок трассы «Актобе – Уральск – граница РФ» с 526 по 610 км (от границы ЗКО до посёлка Кобда).

Атырауская область:

— участок трассы «Актобе – Уральск – граница РФ» с 179 по 189 км (от посёлка Индер до границы ЗКО).

Для обеспечения проезда на дорогах работает 762 единицы спецтехники.