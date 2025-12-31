Мобильные сервисы становятся ключевым каналом получения государственных услуг в Казахстане.

С начала 2025 года граждане получили более 51,5 млн услуг онлайн, почти половина из которых оказана через мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

На сегодняшний день порядка 90% государственных услуг доступны онлайн. Количество зарегистрированных пользователей портала eGov.kz превысило 15,1 млн человек, из которых 610 тысяч присоединились в 2025 году.

Мобильным приложением eGov Mobile пользуются более 11,7 млн казахстанцев, а ежемесячная активная аудитория приложения составляет 6,4 млн пользователей. Ежедневно сервисом пользуются более 671 тыс. человек. В этом году гражданам стали доступны более 220 цифровых сервисов и госуслуг.

Особенно востребованы новые цифровые инструменты: сервис добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов, справка о наличии или отсутствии судимости, а также справка о регистрационных действиях юридического лица.

С июня 2025 года заработал сервис «Закон и Порядок», позволяющий гражданам оперативно сообщать о правонарушениях через мобильные приложения без звонков и личных обращений.

В августе мобильное приложение eGov Mobile получило крупнейшее обновление за последние годы: появился интеллектуальный поиск eGov AI, работающий на технологиях искусственного интеллекта.

Через портал eGov.kz в 2025 году было получено более 25,7 млн государственных услуг, включая справки о пенсионных отчислениях, прикрепление к поликлинике и справку Ф-6 о наличии недвижимости.