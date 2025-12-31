1 января 2026 года синоптики прогнозируют зимнюю погоду с холодом и переменной облачностью в западных регионах Казахстана.

Уральск встретит первый день нового года в морозной атмосфере с переменной облачностью. Температура воздуха будет отрицательной: примерно −6…−7°C ночью и около −7°C утром, при этом существенных осадков не ожидается. Днём облачность сохранится, но осадки маловероятны.

В Атырау синоптики прогнозируют прохладную погоду без существенных осадков. Температура составит примерно −3°C ночью и около −1…−2°C днём, небо будет от облачного до малооблачного.

В Актау на Новый год ожидается относительно тёплая погода для зимы с температурой около +2…+7°C днём и слабым ветром. Облачность будет переменной, осадки маловероятны.

Актобе встретит 1 января морозом и вероятностью небольших осадков. Температура воздуха прогнозируется примерно от −9…−8°C ночью до −1…−5°C днём с умеренным ветром и повышенной влажностью.