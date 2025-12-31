В 2026 году в Казахстане продолжат работать сразу несколько государственных ипотечных программ.

На krisha.kz рассказали, какие из них точно сохранятся и на каких условиях можно будет купить квартиру.

«Наурыз»

В Отбасы банке сообщили, что программа «Наурыз» будет функционировать ещё 6 лет, то есть как минимум до 2031 года. Дата приёма новых заявок в 2026 году пока не известна. Предположительно, весной.

Условия:

Ставка — 9% (для социально уязвимых очередников — 7%);

Первоначальный взнос — 10%, если квартира в чистовой отделке, и 20% — в черновой;

Максимальная сумма займа: 36 миллионов тенге — Астана и Алматы, 30 миллионов тенге — другие регионы;

Срок кредита — до 19 лет.

«Наурыз жұмыскер»

Также в ближайшие 6 лет будет работать ипотека «Наурыз жұмыскер». Условия такие же, как и у ипотеки «Наурыз», отличие только в том, что эта ипотека для работников промышленности, транспорта, сельского хозяйства, энергетики и водных ресурсов.

Новый приём заявок также ожидается весной 2026 года.

«7-20-25»

Госпрограмма «7-20-25» продолжит работать в 2026 году. Новый транш в размере 25 миллиардов выделят 5 января.

Условия:

Ставка — 7%;

Первоначальный взнос — от 20%;

Срок кредита — до 25 лет.

Максимальная сумма займа:

до 30 миллионов тенге — Астана, Алматы и пригороды, а также Актау, Атырау, Шымкент;

до 25 миллионов тенге — Караганда;

до 20 миллионов тенге — другие регионы.

В этом году суммы увеличили.

Женская ипотека «Умай»

В 2025 году Отбасы банк обещал запустить приём заявок во втором полугодии, но этого не случилось. Ожидается, что в 2026 году на «Умай» выделят деньги, и она всё же заработает. Однако точных данных о лимите и предположительной дате запуска пока нет.

Условия:

Ставка — 14.4% с понижением до 3.5–5 %;

Первоначальный взнос — 15–20%;

Максимальная сумма займа — 50 миллионов тенге;

Срок ипотеки — до 25 лет.

«Зелёная ипотека»

«Зелёная ипотека» — это программа Отбасы банка на покупку энергоэффективного и экологичного жилья.

«Зелёным» считают ЖК, у которых есть сертификат LEED, BREEAM, ГОСТ Р или OMIR.

В 2025 году по «Зелёной ипотеке» оформлено 570 займов на 14,7 миллиарда тенге. В 2026 году кредитование продолжится. Главное, найти подходящий «зелёный» ЖК.

Условия:

Максимальная сумма займа — до 50 миллионов тенге;

Первоначальный взнос — от 20% (от 15% для получателей жилищных выплат);

Ставка —12.5% годовых (ГЭСВ 13.3–18.1%);

После накопления 50% от суммы займа ставка снизится до 3.5–5% годовых (ГЭСВ — 3.6–6.9%).

Список ЖК, где можно купить квартиру по «Зелёной ипотеке», опубликован на сайте Отбасы банка.