Сейчас в базе есть около пяти казахстанских материалов для зимнего содержания дорог.

В министерстве транспорта РК сообщили, что использование соли для борьбы с гололёдом в населённых пунктах запрещено. Соль вредит почве, растениям и городской экосистеме. По словам экспертов «КаздорНИИ» (Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт), в последние годы в стране активно внедряют современные противогололёдные материалы. Все новые технологии проходят регистрацию в Единой базе дорожно-строительных материалов, где проверяются их качество и эффективность.

Сейчас в базе есть около пяти казахстанских материалов для зимнего содержания дорог. Это как сухие, так и жидкие реагенты, что позволяет выбирать подходящие варианты в зависимости от климата и условий региона. Эти материалы не содержат хлоридов, поэтому меньше портят дороги, инженерные конструкции, элементы благоустройства и окружающую среду. При этом они эффективно предотвращают гололёд и помогают удалять снег и лёд.