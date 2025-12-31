За последний месяц число заболевших увеличилось в два раза.

В Западно-Казахстанской области резко увеличилось число случаев гриппа A (H3N2), известного как гонконгский грипп. Заболеваемость выросла в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом.

— С начала эпидсезона в регионе выявили 183 случая гриппа. Для сравнения, год назад за тот же период было всего 52 заболевших. Рост заметен даже за последний месяц: если раньше сообщалось о 75 случаях, то сейчас их число превысило 180 — это более чем в два раза больше, — сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.

Чаще всего болеют дети: у ребят младше 14 лет зарегистрировано 130 случаев. Грипп также выявили у 16 беременных женщин. В больницы попали 144 человека, среди них — 13 беременных.

— Сейчас все школы области работают в обычном режиме. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО просят жителей быть внимательнее к своему здоровью и не забывать о профилактике, — дополнили в ведомстве.

Помимо вакцинации, людям советуют чаще мыть руки, соблюдать правила кашля и чихания, по возможности избегать контактов с больными, носить маски в закрытых помещениях и обращаться к врачу при первых признаках болезни. В школах рекомендуют ежедневно проверять состояние учеников перед началом занятий каждой смены.

При этом, несмотря на рост числа случаев гриппа, ситуация с ОРВИ в регионе стала лучше. С начала эпидсезона заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Западно-Казахстанской области снизилась на 11,7% по сравнению с прошлым годом.