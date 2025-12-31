Документ был заключён между национальной компанией и китайской CITIC Construction Co., Ltd.

В АО НК «КазМунайГаз» подписано соглашение о базовых принципах сотрудничества по строительству Карачаганакского газоперерабатывающего завода. Документ был заключён между национальной компанией и китайской CITIC Construction Co., Ltd.

Соглашение определяет ключевые условия реализации проекта Карачаганакского ГПЗ. В частности, в нём закреплены подходы к оценке стоимости строительства, компоновке основного оборудования, а также формат взаимодействия сторон.

Кроме того, договорённости предусматривают дальнейшие шаги по переходу к разработке проектной документации на стадии FEED (Front-End Engineering Design). На этом этапе планируется поиск и выбор оптимальных технических и организационных решений для последующей реализации проекта.