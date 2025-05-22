Молодой житель Макатского района Жалгас Аманбаев выращивает клубнику. Открыв теплицу, оператор-заправщик на железной дороге, собирается убрать стереотип, что в Макате ничего не вырастишь.





В будни он – оператор-заправщик на железной дороге в Макатском районе. А по выходным и после работы… фермер, выращивающий клубнику! Друзья поначалу сомневались в этом предприятии, а теперь сами заказывают у Жалгаса ягоду.

- Я родом из Макатского района. У меня одна действующая теплица, где выращиваю клубнику. Планирую построить еще две, замахнулся на томаты, - рассказывает Жалгас.

Мы заприметили его на подведении итогов проекта «Өрле» в Атырау. Проекта, который обучал желающих жителей двух районов – Макатского и Махамбетского - как создать теплицу и главное - как самому вырастить в ней овощи и ягоды.

Когда проект «Өрле» только набирал участников и Жалгасу тоже предложили, он, подумав, согласился (парень проходил по проекту как «дети-сироты». Правда, Жалгас не любит этот ярлык, отмечая, что надо не просить у кого-то вечно что-то, а просто больше трудиться).

- Работаю в филиале ТОО "КТЖ-ГП "Центр топливных ресурсов" оператором-заправщиком. На железной дороге, в общем, - снабжаю тепловозные локомотивы заправкой. Когда организаторы проекта предлагали, объясняли – мол, хотим поэкспериментировать, все же Макат не плодоносный. А я вот хочу убрать этот стереотип, - гордо говорит Жалгас. – Мол, в Макатском районе нельзя выращивать или трудно выращивать. Все возможно, если есть желание и знания.

Просто еще большему надо учиться, стремиться.

По словам организаторов проекта, участниками стали мужчины и женщины из уязвимых социальных групп старше 18 лет (многодетные семьи, родители, воспитывающие детей в одиночку, лица с инвалидностью, родители детей с инвалидностью, дети-сироты, репатрианты, а также граждане с низким уровнем дохода). Руководитель отдела развития растениеводства управления сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области Азат Капанов поделился, что проект появился на свет в нашем регионе в 2022 году.

- Сначала это был Махамбетский район, а в 2023 и 2024 годах прибавился и Макатский. Людей было много заинтересованных. Вот, сегодня участники приехали на экспромт-выставку со своим урожаем, - говорит Азат Капанов.

Чиновник уверен: подобные как «Өрле» проекты очень помогают и, хоть Атырауская область не агрорегион, но можно сажать в открытом грунте в городе Атырау, в Махамбетском, Индерсокм и Жылыойском районах. Курмангазинский район тоже хороший, но граничит с Россией, поэтому в принципе продукция не конкурентоспособная.

- Что касается этого проекта: нашему управлению важно было то, что те, кто получили грант от Фонда Евразия Центральная Азия при поддержке «Шелл Казахстан», от начала и до конца сопровождались экспертами, в том числе агрономом. Это важно, - уверен Капанов.

В общей сложности 22 жителя Махамбетского и Макатского районов в 2022–2024 годах получили свыше 47 млн тенге в рамках проекта «Өрле» на развитие своего сельскохозяйственного бизнеса. Это позволило местным фермерам увеличить свой доход в среднем на 27%. Кроме того, трое участников из этих районов основали сельскохозяйственный кооператив «Өрле. Теплицы Махамбета». В первый год овощеводы планируют работать только в летний период, реализуя продукцию на крупных рынках.

К слову, Жалгас приехал на итоги проекта со своей клубникой, все участники и эксперты оценили вкус, вид.

- Со сбытом никаких трудностей нет: клубника всегда нарасхват. А знаете, почему именно к клубнике пришел? Моя дочь эту ягоду обожает, может есть ее в огромном количестве. Поэтому, зачем покупать у кого-то, если ты можешь сам вырастить? - справедливо размышляет Жалгас Аманбаев.



