За январь–март 2025 года коэффициент младенческой смертности в Казахстане сократился с 8,5 до 5,9 на 1000 родившихся. В целом показатель уменьшается уже несколько лет подряд, эта тенденция наблюдается с 2021 года, общается на сайте finprom.kz.

В региональном разрезе в этом году наибольшие коэффициенты младенческой смертности были зафиксированы в Костанайской (9,9 на 1000 родившихся), Северо-Казахстанской (9,3) и Кызылординской (8,3) областях. Наименьшие показатели были отмечены в Акмолинской и Жетысуской областях, а также в Алматы.

При этом на фоне сокращения младенческой смертности в стране продолжает расти заболеваемость среди детей первого года жизни. По последним данным Национального научного центра развития здравоохранения, в 2023 году та или иная форма заболеваний была зарегистрирована у 497 тысяч младенцев в возрасте до 1 года — на 5,8% больше, чем годом ранее.

Наиболее распространёнными заболеваниями у младенцев являются болезни органов дыхания: в 2023-м показатель составил 687 на 1000 детей первого года жизни. Далее следуют болезни нервной системы, отдельные состояния, возникающие в перинатальный период, врождённые аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, а также болезни органов чувств.

Численность детей, уже родившихся с заболеваниями, и заболевших новорождённых составила 67 тысяч — на 16,6% больше, чем в 2022 году. Что касается инвалидности, в 2023 году в стране насчитывалось 87,7 тысячи детей в возрасте до 16 лет с особыми потребностями, из них 10,4 тысячи пришлось на малышей до трех лет.

Количество организаций, имеющих детские поликлинические отделения и кабинеты, в 2023 году выросло с 789 до 820 учреждений. Однако обеспеченность врачами-педиатрами (включая неонатологов) немного уменьшилась: с 0,54 до 0,53 на 1000 детей в возрасте до 14 лет.

В региональном разрезе наибольшая обеспеченность педиатрами была зафиксирована в Астане, а также в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. Наименьшие показатели наблюдались в Атырауской, Мангистауской и Жамбылской областях. При этом самые густонаселённые регионы страны — Туркестанская и Алматинская области, а также Алматы — не вошли даже в пятёрку лидеров по обеспеченности педиатрами.