Случай произошёл 21 мая во дворе многоэтажного дома по адресу: Жана Орда, 2. В редакцию «МГ» написала местная жительница, которая рассказала, что они живут с пострадавшим ребёнком в одном дворе.

— В нашем городе стало очень много бродячих собак, особенно в 6-ом, 7-ом, 9-ом и 10-ом микрорайонах. Эти районы просто заполонили бродячие псы. Мы переживаем за безопасность своих детей. Вчера стая из 20-ти собак напала на ребёнка в 9-ом микрорайоне. Его увезли на скорой. Пожалуйста, уберите этих собак, — написала жительница Уральска.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что инцидент произошёл 21 мая в 19:50.

— 10-летнего мальчика укусила собака. Отец ребёнка отказался от каких-либо претензий. Управление полиции Уральска направит письмо в ветеринарную станцию для принятия мер в отношении бродячих собак, — пояснили в ведомстве.

В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное. Ему диагностировали укушенную рану. Медики оказали всю необходимую помощь. Ребёнка продолжат лечить амбулаторно.