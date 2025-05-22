Проверка ещё не завершена.

В феврале 2025 года первый заместитель прокурора ЗКО Даурен Умаргалиев сообщил, что в нашей области на помощь пострадавшим от паводков гражданам и предпринимателям затрачено 81 миллиард тенге, из низ них 13 миллиардов выделены из бюджета и 68 миллиардов из средств спонсоров. Тогда же он предложил: учитывая неоднократные факты регистрации уголовных дел, связанных с деньгами на помощь пострадавшим и учитывая, что финансирование у нас осуществлялось через частный фонд «Акжайык» инициировать проверку в его деятельности на предмет целевого использования благотворительных средств.

Выяснилось, что прокуроры действительно начали проверку частного фонда «Акжайык». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

– Сообщаем, что прокуратурой области по согласованию с генеральной прокуратурой начата проверка в деятельности фонда. На сегодняшний день проверочные мероприятия не завершены, - сообщили в надзорном органе.

В ноябре стало известно о том, что активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 1,7 миллиарда тенге. Эти деньги были собраны для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины.