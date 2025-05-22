В начале мая Актау стал эпицентром движения, энергии и уличного ритма – здесь прошел масштабный Kia Basketball Fest.

Он был посвящен открытию Kia Basketball Park. Спортивный фестиваль объединил 16 тысяч человек.

Два дня баскетбола, музыки и современной городской культуры на новой арене Kia Basketball Park – единственной в РК построенной по стандартам Международная федерация баскетбола FIBA.

Днем здесь шли жаркие рейтинговые турниры формата 3×3 в категориях Men, Boys U16 и Girls U16. Лучшие команды со всего Казахстана боролись не только за медали, но и за внушительный призовой фонд в 1 500 000 тенге. Также гостей ждали диджеи, танцевальные баттлы, интерактивы, open-talk со звездами и фирменные подарки.





Впервые в Казахстане прошла медиа-игра по баскетболу: известные артисты, комики и блогеры, среди которых были V $ X V PRiNCE, Аскар Ильясов, Raim, Александр Меркуль и другие, вышли на площадку в формате 4×4, и устроили настоящее спортивное шоу, державшее публику в напряжении буквально до последних секунд! Это было живое доказательство того, как баскетбол объединяет самых разных людей.

А вечером парк превратился в концертную зону под открытым небом. На сцену вышли V$XV PRiNCE, Luina и Big Som, устроив взрывной финал фестиваля. Ритмы хип-хопа и R&B, живой звук, световое шоу и эмоциональная отдача – каждый момент концерта стал частью единой городской энергии.

Фестиваль объединил 16 тысячи человек и стал частью масштабной инициативы бренда Kia в составе компании Allur по развитию баскетбола и молодежной культуры в Казахстане. Напомним, Kia является официальным автомобильным партнером престижнейшей баскетбольной лиги Северной Америки NBA и женской лиги WNBA.

Kia Basketball Fest – это уличный манифест, стиль жизни, платформа для самовыражения и язык, на котором говорит новое поколение. Фестиваль показал, как звучит город, когда он дышит спортом и музыкой.

И это только начало! В ближайшем будущем Kia и Allur планируют открытие подобных площадок в других регионах Казахстана.