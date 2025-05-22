В июне переводы заработают между пятью банками.

Советник председателя Нацбанка РК Бинур Жаленов сообщил, что проект по запуску межбанковских переводов по номеру телефона уже в стадии реализации. Пилотная версия стартовала в ноябре 2024 года, и сейчас банки подключаются к системе поэтапно, передает zakon.kz. По его словам, уже подписаны договоры с девятью банками. Для клиентов первых пяти — Halyk, Freedom, RBK, Altyn и Home Credit — услуга заработает уже в июне.

Также завершена разработка межбанковских QR-платежей. Их запуск планируется до конца года. Чтобы все банки могли присоединиться к новой системе, в Нацбанке готовят изменения в законодательство. Советник отметил, что сегодня 90% безналичных операций в Казахстане проходят через интернет и мобильные приложения — цифровизация банковской сферы продолжается.