В полицию Усть-Каменогорска поступило заявление от жительницы города.

По информации sozmedia.kz, девушка сообщила, что в январе 2023 года её знакомый, под предлогом необходимости средств на лечение его матери, обманным путём завладел её денежными средствами. Общая сумма ущерба составила 7 714 000 тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по статье «Мошенничество».

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области настоятельно рекомендует гражданам быть предельно осторожными при передаче денежных средств, особенно при обращениях от знакомых, друзей или родственников с просьбами о помощи.

Фото: pexels.com