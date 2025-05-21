Войсковая часть 5546 Национальной гвардии Республики Казахстан, дислоцированная в городе Атырау, сегодня может по праву гордиться своими военнослужащими. Среди них — двукратный серебряный призёр чемпионатов мира по самбо среди молодежи, победитель чемпионатов Азии и Казахстана, мастер спорта Мирас Сабит.
Родом из города Актобе, Мирас начал заниматься самбо с семилетнего возраста. Благодаря настойчивости, дисциплине и трудолюбию он достиг высоких результатов, достойно представляя Казахстан на международной арене. Он поднимался на пьедестал почёта чемпионатов мира, проходивших на Кипре и в Армении, где завоевал серебряные медали.
Сегодня Мирас с честью исполняет воинский долг, проходя срочную службу в рядах Национальной гвардии.
— Служба в Национальной гвардии закаляет дух и характер. Я горжусь тем, что имею возможность вносить свой вклад в обеспечение безопасности страны. По завершении службы намерен продолжить спортивную карьеру и вновь представлять Казахстан на международных соревнованиях, — отметил Мирас Сабит.