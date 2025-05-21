Родом из города Актобе, Мирас начал заниматься самбо с семилетнего возраста. Благодаря настойчивости, дисциплине и трудолюбию он достиг высоких результатов, достойно представляя Казахстан на международной арене.

Двукратный призёр чемпионатов мира по самбо служит в Атырау

Войсковая часть 5546 Национальной гвардии Республики Казахстан, дислоцированная в городе Атырау, сегодня может по праву гордиться своими военнослужащими. Среди них — двукратный серебряный призёр чемпионатов мира по самбо среди молодежи, победитель чемпионатов Азии и Казахстана, мастер спорта Мирас Сабит.

Родом из города Актобе, Мирас начал заниматься самбо с семилетнего возраста. Благодаря настойчивости, дисциплине и трудолюбию он достиг высоких результатов, достойно представляя Казахстан на международной арене. Он поднимался на пьедестал почёта чемпионатов мира, проходивших на Кипре и в Армении, где завоевал серебряные медали.

Сегодня Мирас с честью исполняет воинский долг, проходя срочную службу в рядах Национальной гвардии.