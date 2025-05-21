Айсултан Алтынбек учится в лицее «Білім-Инновация» в Арыси и в этом году оканчивает школу. Юноша выбрал IT-сферу и разрабатывать компьютерные игры. Он уже получил приглашение от 86 университетов девяти стран мира, среди которых 10 топовых вузов.

Приглашения казахстанцу прислали учебные заведения США, Германии, Великобритании, Малайзии и Испании. Кроме этого, по данным лицея «Білім-Инновация», общая сумма предложенных ему грантов составляет 4,6 миллиона долларов.

Айсултан свободно владеет английским, турецким и немецким языками. Сейчас школьник рассматривает варианты университетов Италии или Малайзии. По его словам, там сильные IT-программы и хорошие условия для иностранных студентов.



