Три золотые медали завоевали спортсмены из ЗКО на чемпионате Азии

С 14 по 19 мая в столице Кыргызстана Бишкеке проходил чемпионат Азии по гиревому спорту. В нем принимали участие спортсмены из восьми стран мира: Индии, Таиланда, Монголии, Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана.

По данным пресс-службы управления физической культуры и спорта ЗКО, атлеты из нашей области показали отличные результаты и выиграли целых три золотые медали.

Так, в весовой категории 85+ килограммов два «золота» завоевал Виталий Бырко. В весе 68 килограммов лучшей оказалась Диана Кулымбетова.

