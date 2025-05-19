Савроматский курган «Кырык оба» считается самым высоким в Евразии.

В 80 км к востоку от города Уральска на границе Теректинского района с Бурлинским расположен памятник археологии VII-IV веков до н.э. – археологический комплекс «Кырык оба», на территории которого расположено более 40 курганов, считающиеся с древности священными.

— Степные пирамиды, являются царскими некрополями эпохи савроматов VII-IV веков до н.э. Когда мы проводим экскурсии, то называем ее долиной царей. Савроматский курган «Кырык оба» считается самым высоким в Евразии. Его высота почти 20 метров, в окружности около 500 метров. Он до сих пор не раскопан, и до сих пор не разгадана его тайна. Непонятно, что это – степная пирамида, какое у него строение. Может в мире и есть технологии, чтобы раскопать его, но при этом он потеряет статус «памятника истории археологии». И поэтому многих интригует его состояние, выдвигаются различные гипотезы: что может быть скрыто под землей внутри него, — сообщил исполнительный директор частного фонда «Фонд содействия научным исследованиям» Айболат Курымбаев.

К тому же, несколько лет назад в 24 километрах в Долинном сельском округе Теректинского района среди комплекса курганов Таксай была найдена золотая жрица сарматского периода.

— Вот, буквально в нескольких метрах два кургана небольших, которые называют «батонами» из-за из вида. Археологи раскопали только край, дальше работы не велись. А на данном кургане вы видите воронку, которая называется грабительской ямой, — пояснил краевед.

Так, как здесь вдоль дороги, дальше в степь, очень много курганов, в которых возможно находятся захоронения, планируется создать музей под открытым небом, археологический заповедник. Надеемся, что это состоится в ближайшее время. Ведь это наша история.

Сегодня эти места посещают гости из других регионов Казахстана, иностранцы. Но поток туристов можно увеличить в разы. Конечно, на перспективу, когда проложат дороги, отремонтируют мосты. Это серьезный потенциал для развития бизнеса, а значит, и экономики района в целом.

Оксана КАТКОВА



