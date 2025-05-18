По данным сайта world-weather.ru, в Уральске 19 мая ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днём составит 18 градусов тепла, ночью +15 градусов. Порывы ветра могут достигать 21 километра в час.
В Атырау днём будет облачно, пройдёт дождь. Днём +24 градуса, ночью +18 градусов.
В Актобе ожидается переменная облачность. +24 тепла синоптики прогнозируют днём, + 10 градусов ночью. Порывы ветра могут достигать 23 километров в час.
В Актау будет ветрено, ожидаются дождь с грозой. Днём столбики термометров покажут +22 градуса, ночью +17 градусов.