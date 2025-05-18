В Уральске 19 мая ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днём составит 18 градусов тепла, ночью +15 градусов. Порывы ветра могут достигать 21 километра в час.

Дождь и ветер ожидаются на западе Казахстана 19 мая

По данным сайта world-weather.ru, в Уральске 19 мая ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днём составит 18 градусов тепла, ночью +15 градусов. Порывы ветра могут достигать 21 километра в час.

В Атырау днём будет облачно, пройдёт дождь. Днём +24 градуса, ночью +18 градусов.

В Актобе ожидается переменная облачность. +24 тепла синоптики прогнозируют днём, + 10 градусов ночью. Порывы ветра могут достигать 23 километров в час.

В Актау будет ветрено, ожидаются дождь с грозой. Днём столбики термометров покажут +22 градуса, ночью +17 градусов.