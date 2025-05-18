В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы.

В Шарм-эль-Шейхе на казахстанцев обрушился рекламный щит: есть погибшая

В Египте, в аэропорту Шарм-эль-Шейха, на пассажиров рухнул рекламный щит, сообщается на сайте tengrinews.kz. В Министерстве иностранных дел Казахстана отметили, несчастный случай произошел 17 мая.

— В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы, — сообщили в МИД Казахстана.

В ведомстве добавили, что с родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам.

— Пострадавшим двум женщинам оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает. Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию. Сейчас на месте происшествия ведутся следственные мероприятия, — сообщили в пресс-службе МИД.

Посольство Казахстана также взяло на особый контроль данный инцидент, добавили в ведомстве.