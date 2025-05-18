Она приобрела туристическую путевку в одном из агентств областного центра для поездки за границу — вместе с супругом и двумя детьми. Общая сумма оплаты составила более 2 миллионов тенге.

13 мая в управление полиции Кокшетау обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве, сообщает Polisia.kz. По ее словам, она приобрела туристическую путевку в одном из агентств областного центра для поездки за границу — вместе с супругом и двумя детьми. Общая сумма оплаты составила более 2 миллионов тенге. Однако по прибытии в Объединенные Арабские Эмираты семья обнаружила, что номера в отеле, указанные в документах, не были забронированы. В результате им пришлось срочно искать другое жилье и оплачивать его из собственного кармана.

В полицию также поступили аналогичные заявления от других граждан, которые пользовались услугами того же представителя агентства. По данному факту начато досудебное расследование.

Полиция рекомендует: