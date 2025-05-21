Блогеров осудили за вымогательство у торговых сетей «Магнум» и «Семейный»

По данным Генпрокуратуры РК, двоих жителей города Петропавловска обвиняли в том, что они вымогали у торговых сетей «Магнум» и «Семейный» денежные средства за прекращение так называемых «рейдов» и освещение в социальных сетях.

Свои визиты в магазины торговых сетей фиксировали на мобильные телефоны, собирали сведения, оглашение которых могло причинить существенный вред интересам собственников. В последующем осуществляли публикации в социальной сети «Instagram» и на канале «Youtube».

Виновность осужденных доказана показаниями потерпевших, свидетелей, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.

Обвинительный приговор постановлен с участием коллегии присяжных заседателей, обоим лицам назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 7 лет.

Ранее коллективная жалоба поступила в полицию на учебный центр в Астане.

Фото: pexels.com