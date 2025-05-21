Во время видеозвонков сервис способен автоматически переводить вашу речь на другой язык. При этом сохраняются звучание вашего голоса, интонации и эмоции.

В то время как Microsoft выводит с рынка Skype, Google продолжает активно развивать Meet и добавлять в него новые функции.

Согласно информации, для работы этой функции сервис использует ИИ-платформу Gemini. Благодаря ИИ происходит перевод сказанного вами в режиме реального времени — и сразу озвучивается перевод на язык вашего собеседника.

Например, в демонстрации англоязычный пользователь общался с испаноязычным коллегой. Как только тот включал функцию перевода, Meet начинал дублировать его голос на английском — и звучало это так, будто говорит тот же человек, но на другом языке.

Google отмечает, что перевод пытается сохранить не только слова, но и интонацию, ритм и даже настроение голоса. Это должно сделать общение более естественным и человечным — будто вы действительно слышите собеседника, просто на понятном вам языке.

Сейчас функция работает только между английским и испанским языками. Однако в ближайшие недели Google обещает добавить поддержку итальянского, немецкого и португальского языков. Сначала доступ получат подписчики сервиса, а позже — корпоративные клиенты.

