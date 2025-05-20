Во время летних каникул школьникам предоставляется бесплатный вход в культурные учреждения.

Вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков на заседании правительства сообщил, что летом для школьников подготовили много культурных мероприятий. Их цель — сделать отдых интересным, культурным и развить творческие способности детей. Сейчас в 10 учебных заведениях, учатся более 10 тысяч детей. Для них уже составлены культурно-познавательные программы на летний период.

— В летнее время всем школьникам страны предоставляется бесплатный доступ в музеи и театры и другие культурные учреждения. Это хорошая инициатива, которая позволит каждому ребенку познакомиться с культурным наследием, — добавил Канат Искаков.