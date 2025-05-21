Сегодня, 21 мая, в Таскалинском районном суде огласили приговор 24-летнему сотруднику СОБРа Алихану Бигазиеву. Его признали виновным по статьям 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть человека» и 109 УК РК «Побои». Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кстати, ранее департамент полиции ЗКО и МВД упорно твердили, что Бигазиев был уволен из органов внутренних дел. Однако на суде выяснилось, что на момент совершения преступления он был действующим сотрудником СОБРа.

Вместе с Бигазиевым приговор огласили еще двоим мужчинам — 24-летнему Еламану Дускалиеву и 19-летнему Миржану Нурсултанову. Первого признали виновным по статье 106 УК РК и в хулиганстве. Ему назначено 10 лет лишения свободы. А вот Нурсултанов был признан виновным лишь в хулиганстве. Его приговорили к трем годам ограничения свободы. Приговор огласила судья Алия Теберикова.

Напомним, преступление произошло 17 ноября 2024 года в Таскалинском районе. Тогда от рук злоумышленников погиб 30-летний фельдшер Диар Туысов. По словам отца погибшего Берика Иржанова, его сын получил несколько ударов в голову. Они оказались смертельными. Позже он скончался в больнице, а в день похорон у него родилась дочь.

Из материалов дела следует, что конфликт начался с телефонного звонка. Так, несколько мужчин, среди которых был погибший, выпивали алкоголь в частном доме Таскалинского района. Спустя некоторое время один из них решил позвонить знакомому, чтобы попросить деньги в долг, но по ошибке позвонил однокласснице. Ею оказалась сестра подсудимого Алихана Бигазиева.

Супругу женщины не понравилось, что среди ночи его жене позвонили. Между ним и звонившим завязался словесный конфликт. Сестра Бигазиева позвонила младшему брату и рассказала о случившемся. Тот, не долгая думая, собрал друзей и отправился на поиски обидчиков сестры.

Сначала избив одного, обвиняемые поехали искать остальных. Очередь дошла и до погибшего Туысова, который после избиения скончался в реанимации. Экспертиза показала, что смерть мужчина наступила от закрытой черепно-мозговой травмы и кровоизлияния.

— Бигазиев, являясь сотрудником специального отряда быстрого реагирования, обладая преимуществом физических данных и приемами рукопашного боя, зная, что своими действиями может причинить вред здоровью человека изо всех сил ударил по голове Туысова. Далее Дускалиев нанес ещё не менее трех ударов в в жизненно важные органы потерпевшего, от которых он позже скончался в больнице, — говорится в обвинительном акте.

Не ограничившись на этом, уже в больнице Дускалиев и Нурсултанов избили друга Туысова. Отметим, что подсудимые отрицали, что действовали в группе лиц по предварительному сговору.

К слову, родные погибшего до последнего не были согласны с квалификацией преступления. По их мнению, дело должны были расследовать по статье «Убийство». Кстати, по приговору суда осужденные должны будут выплатить родственникам Туысова моральную компенсацию в размере 19 миллионов тенге. Вместе с тем суд вынес частное постановление в адрес прокуратуры Таскалинского района о необходимости дать правовую оценку действиям сестры Бигазиева.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.