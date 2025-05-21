Рак
Затмение 21 июня в Раке принесет новые знакомства и решающие события в личной жизни. Вы окажетесь в новых отношениях или примете судьбоносное решение. Некоторые Раки, наконец, попрощаются с токсичным прошлым.
Лев
У вас будет взрыв энергии, внимания, харизмы. Идеальный период для взлета в карьере, запуска бизнеса или реализации творческих идей. Будьте смелы,ведь Вселенная не любит скромных Львов.
Стрелец
У Стрельцов возможно решение о переезде, смене работы или поворот в мировоззрении. В середине июля может появиться неожиданное предложение, от которого не захочется отказываться.
