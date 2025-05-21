По данным РГП «Казгидромет», ночью + 10 градусов. Сильный дождь. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Днем +25. Ночью +15. Ветер северо-западный: 12 м/с.
В Актюбинской области облачно, дождь, гроза. Днем +17 градусов, ночью +13 градусов. Ветер северо-западный: 10 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +19 градусов, ночью +13. Ветер северо-западный: 14 м/с.
Ранее энергетики обратились к жителям ЗКО.
Фото: pexels.com