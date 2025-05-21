В Костанае в этом году откроется завод корейского автопроизводителя KIA. Проектная мощность предприятия – до 70 тысяч автомобилей в год. В связи с этим особенно актуален новый этап академического сотрудничества между Костанайским региональным университетом имени Ахмет Байтұрсынұлы (КРУ) и университетом Dong-Eui. В начале этого учебного года между вузами был подписан договор о двудипломной подготовке специалистов.

– С сентября мы начнем реализовывать программу двойного диплома по автомобильной инженерии, – отмечает проректор по международным отношениям университета Dong-Eui Ли Им Гон. – Первые три семестра студенты будут учится в Костанайском университете, с четвертого по шестой семестр – в университете Южной Кореи, а затем вернутся в Костанай на стажировку. Мы верим в потенциал Казахстана, который призван стать лидером будущего, и надеемся, что сможем подготовить новое поколение талантов, которое будет вести автомобильную отрасль страны.

В настоящее время в южнокорейском Dong-Eui University в Пусане обучаются пять студентов КРУ. Dong-Eui – один из старейших частных университетов Южной Кореи, обладающий большим опытом в подготовке машиностроителей и тесно сотрудничающий с всемирно известной автокорпорацией Hyundai.

Между вузами в 2023 году был подписан меморандум о сотрудничестве. В его рамках в этом году в Южной Корее проходит обучение уже третья группа студентов. Казахстанцы получают ценные профессиональные знания, проходят практику и закрепляют навыки корейского языка. Участники первых двух наборов уже работают на объектах автокластера в Костанае.

– Сейчас мы изучаем гидромеханику”, – говорит студент КРУ Дияр Сертаев, – Это новый для нас предмет, очень интересный. Также осваиваем искусственный интеллект. И третий предмет – capstone design, разработка автомобильных компонентов. Для нашей профессии это очень важные навыки.

Студент КРУ Никита Ярошевич добавляет: