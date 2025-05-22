На двух пунктах пропуска Российской Федерации проводится ремонт.

На границе России и Казахстана в ЗКО возможны заторы

Как сообщили в ДГД по ЗКО, на автомобильном пункте пропуска через государственную границу России «Маштаково» с 19 по 29 мая 2025 года будут проводить ремонт по восстановлению основания инспекционно-досмотрового комплекса, расположенного в направлении выезда из РФ в Казахстан.

Кроме этого, уполномоченные органы с 19 мая по 30 ноября этого года планируют провести ремонт дорожного полотна в двухстороннем автомобильном пункте пропуска «Теплое». На период проведения работ пункты пропуска будут функционировать в штатном режиме, каких-либо изменений в порядке функционирования не предусмотрено.

В департаменте госдоходов предупредили о возможном скоплении транспортных средств в окружении автомобильных пунктов пропуска «Сырым» и «Таскала».