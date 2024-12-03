В убийстве подозревают полицейского в ЗКО: отец погибшего рассказал подробности

17 ноября в Таскалинском районе был убит 30-летний местный житель. По подозрению в преступлении стражи порядка задержали 23-летнего мужчину. В местном департаменте полиции тогда сообщили, что ранее он был уволен из органов внутренних дел по отрицательному мотиву. Однако причину и точную дату увольнения в полиции сообщать не стали.

17 ноября в Таскалинском районе был убит 30-летний местный житель. По подозрению в преступлении стражи порядка задержали 23-летнего мужчину. В местном департаменте полиции тогда сообщили, что ранее он был уволен из органов внутренних дел по отрицательному мотиву. Однако причину и точную дату увольнения в полиции сообщать не стали.

По имеющейся у редакции информации, 23-летний мужчина работал в СОБРе (специальный отряд быстрого реагирования - прим. автора) в звании младшего сержанта и на момент преступления находился в трудовом отпуске. Эту информацию в департаменте полиции ЗКО не опровергли, но и не подтвердили. Раскрывать эти данные не стали и в МВД, где умело сослались на статью 201 УПК.

Между тем в редакцию «МГ» обратились родственники погибшего мужчины. Диар Туысов (так звали погибшего) работал фельдшером на вахте и в ту ночь ехал домой на такси. Помимо него и водителя в салоне авто был третий мужчина. Диар по дороге в поселок уснул на заднем сиденье.

– В какой-то момент третьему мужчине поступает звонок. Он попросил таксиста развернуться, однако таксисту тоже кто-то звонит, и он едет совершенно в другую сторону, туда где его эта «банда» ждала. Тут третьего мужчину вытаскивают из салона, начинается драка. От шума просыпается мой сын. Он не успел выйти из машины, как получил два профессиональных удара в голову. Сын упал. Позже в полиции мне сообщили, что тот, который наносил удары был действующим представителем МВД. Он был уволен 19 ноября (убийство произошло 17 ноября) по приказу. Сейчас подозреваемыми проходят три человека, я уверен, что будут ещё. Экс-сотрудник СОБРа говорит, что бил один. Но есть свидетели, которые говорят, что их было трое. Тем более мой сын занимался спортом, ростом был почти в два метра и один его не повалил бы. Кстати, таксист тоже явный соучастник, он привез моего сына туда, - рассказал отец Диара Берик Иржанов.

Убитый горем мужчина говорит, что причин для конфликта не было. Он подозревает, что Диара просто хотели ограбить. Погибший всегда был при деньгах. Работал на двух работах и хорошо зарабатывал. По словам отца, подозреваемый это отрицает и говорит, что якобы перепутал Диара с другим мужчиной. К слову, экс-полицейский жил и работал в поселке Таскала и Берик Иржанов знал его родителей. Сразу же после произошедшего они пришли в дом Диара, попросили прощения за поступок сына и предложили оплатить основные расходы на похороны. Однако семья Диара отказала им. Они не намерены прощать его.

Между тем, в день похорон Диара у его супруги начались преждевременные роды и на свет появилась девочка. Это был первый и долгожданный ребенок в семье. Но теперь девочка будет расти без отца.

– Пусть этих подозреваемых обяжут содержать его дочь. То, чего не смог дать ей отец, пусть дадут они. Диар работал фельдшером, всем помогал, столько экстренных родов принял, столько людей спас, а умер от рук тех же людей. Он мог последнее отдать, сам при этом остаться без ничего. Никогда ни с кем не конфликтовал, добрый был. Первым бежал на помощь. Весь поселок, вся область его знает. На похороны прилетели друзья и коллеги со всех уголков Казахстана. Диар был моим старшим сыном, месяц назад исполнилось 30 лет. Я требую справедливого следствия и наказания, чтобы они получили по заслугам. Мне ничего не нужно, моего сына не вернуть, пусть возмещают моральный ущерб его жене и дочери, - подчеркнул Берик Иржанов.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что следствие ведется по статье 99 УК РК «Убийство». Иную информацию в ведомстве разглашать не стали.